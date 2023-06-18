Врачи удалили самый большой в мире камень в почках: шок-фото

Не знали, что Книга Гиннесса отслеживает такие достижения? Мы тоже. Как пишет издание Daily Mail, новый рекорд установил гражданин Шри-Ланки — отставной военный Канистус Кунхе. Камень, выросший в правой почке 62-летнего мужчины, имел длину 13,37 см и ширину 10,55 см, но, что удивительно, никак не влиял на работу внутренних органов. Еще удивительнее то, что этот рекордсмен весом аж в 800 грамм не причинял пациенту никакого дискомфорта — а ведь порой даже самые маленькие камни становятся причиной жуткой боли .

Доктор Кугадас Сутаршан, который провел мужчине операцию в армейском госпитале Коломбо, поделился фотографиями, где он гордо демонстрирует результаты своей работы — огромный камень, больше напоминающий луковицу. Да уж, после таких историй невольно задумаешься о том, чтобы пересмотреть диету и отказаться от любимого темного шоколада, ведь именно его чрезмерное потребление — одна из главных причин образования оксалатных камней. Ну и заодно о том, чтобы наладить личную жизнь: врачи выяснили, как регулярный секс связан с мочекаменной болезнью.