Пробиотики и пребиотики: в чем разница и зачем они нужны
Врач Кашух: польза пробиотиков и пребиотиков официально не доказана. Наверняка вы встречали на этикетках надписи «продукт богат пробиотиками» или «продукт содержит пребиотики». Но что это значит? На самом деле и пробиотики, и пребиотики выполняют общую задачу — повышение иммунитета и нормализацию микрофлоры кишечника. Тем не менее они абсолютно разные по составу, свойствам и действию на организм.
Кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала, что в человеческом теле живут триллионы бактерий. Суммарный вес микрофлоры взрослого человека достигает 3–4 кг. Бактерии живут на поверхности кожи и слизистых оболочек, в просвете кишечника, половых путях. С момента рождения организм заселяется микрофлорой, и она уникальна у каждого человека.
«Пробиотики — это препараты, натуральные вещества или продукты, содержащие живые безвредные микроорганизмы, чаще всего лактобактерии, бифидобактерии и дрожжевые грибки Saccharomyces boulardii. Считается, что они нормализуют микрофлору кишечника и подавляют рост патогенных бактерий», — пояснила Кашух.
По её словам, для того, чтобы жить и вести привычную жизнь, нам нужна энергия для каждой клетки тела. Её мы получаем в основном из продуктов питания, которые содержат не только нутриенты — белки, жиры, углеводы, минералы, но и полезные микроорганизмы и вещества, которые улучшают микрофлору кишечника.
С пищей организму нужно получать вещества, которые так или иначе влияют на микрофлору тела. Различные субстанции, компоненты пищи и добавки, действующие на наш микробиом, и получили общее название «биотики». В зависимости от приставки они обозначают конкретные группы веществ, которые различаются по составу и своему полезному действию в отношении организма.
Где можно найти пробиотики
Натуральные источники пробиотиков — кисломолочные продукты, например кефир, йогурт, ряженка, сыр, а также квашеная капуста, моченые яблоки. Также широко распространены добавки с этими компонентами и обогащённые продукты.
Различия про- и пребиотиков
Пробиотики часто путают с пребиотиками. К последним относятся вещества, которые стимулируют рост и активность полезной микрофлоры в кишечнике. То есть это не сами бактерии, а полезный «корм» для них, на котором они хорошо растут и размножаются. А пребиотики входят в состав овощей, фруктов, зерновых — тех продуктов, где есть пищевые волокна.
Кашух заявила, что регулярное употребление пребиотиков помогает устранить запоры, нормализовать уровень глюкозы и холестерина в крови. Однако людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом не стоит ждать от них значительного эффекта.
«Эффект от приёма пробиотиков сильно зависит от индивидуальных особенностей человека, а также от конкретного штамма бактерий. Объективно оценить оба показателя и однозначно понять, полезны ли пробиотики, пока довольно сложно», — обратила внимание Кашух.
Синбиотики — смесь двух биотиков
Это относительно новая группа биодобавок, которые содержат одновременно и пробиотики, и пребиотики. Считается, что такая комбинация полезных микроорганизмов и веществ, стимулирующих рост хорошей микрофлоры, оказывает максимальный лечебный эффект.
«Синбиотики, пробиотики и пребиотики можно купить в аптеке, препараты продаются в самых разных лекарственных формах. При этом доказательная база у всех недостаточная, выраженного лечебного эффекта ждать не стоит», — заключила врач.
Так что стоит помнить, что биотики не панацея. Эти микроэлементы можно воспринимать больше как дополнительные средства для профилактики проблем со здоровьем.
Но есть множество других продуктов, которые отлично помогают в работе ЖКТ не хуже БАДов. Это естественные пребиотики, которые питают полезные бактерии в кишечнике. Из можно найти даже в специях. Самые полезные — корица и куркума, а травы — орегано, розмарин, базилик. Подробнее об этом — в материале «Секрета».