Пробиотики и пребиотики: в чем разница и зачем они нужны

Врач Кашух: польза пробиотиков и пребиотиков официально не доказана. Наверняка вы встречали на этикетках надписи «продукт богат пробиотиками» или «продукт содержит пребиотики». Но что это значит? На самом деле и пробиотики, и пребиотики выполняют общую задачу — повышение иммунитета и нормализацию микрофлоры кишечника. Тем не менее они абсолютно разные по составу, свойствам и действию на организм.

Кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала, что в человеческом теле живут триллионы бактерий. Суммарный вес микрофлоры взрослого человека достигает 3–4 кг. Бактерии живут на поверхности кожи и слизистых оболочек, в просвете кишечника, половых путях. С момента рождения организм заселяется микрофлорой, и она уникальна у каждого человека.

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«Пробиотики — это препараты, натуральные вещества или продукты, содержащие живые безвредные микроорганизмы, чаще всего лактобактерии, бифидобактерии и дрожжевые грибки Saccharomyces boulardii. Считается, что они нормализуют микрофлору кишечника и подавляют рост патогенных бактерий», — пояснила Кашух.

По её словам, для того, чтобы жить и вести привычную жизнь, нам нужна энергия для каждой клетки тела. Её мы получаем в основном из продуктов питания, которые содержат не только нутриенты — белки, жиры, углеводы, минералы, но и полезные микроорганизмы и вещества, которые улучшают микрофлору кишечника.

С пищей организму нужно получать вещества, которые так или иначе влияют на микрофлору тела. Различные субстанции, компоненты пищи и добавки, действующие на наш микробиом, и получили общее название «биотики». В зависимости от приставки они обозначают конкретные группы веществ, которые различаются по составу и своему полезному действию в отношении организма.

Где можно найти пробиотики

Натуральные источники пробиотиков — кисломолочные продукты, например кефир, йогурт, ряженка, сыр, а также квашеная капуста, моченые яблоки. Также широко распространены добавки с этими компонентами и обогащённые продукты.

Различия про- и пребиотиков

Пробиотики часто путают с пребиотиками. К последним относятся вещества, которые стимулируют рост и активность полезной микрофлоры в кишечнике. То есть это не сами бактерии, а полезный «корм» для них, на котором они хорошо растут и размножаются. А пребиотики входят в состав овощей, фруктов, зерновых — тех продуктов, где есть пищевые волокна.

Кашух заявила, что регулярное употребление пребиотиков помогает устранить запоры, нормализовать уровень глюкозы и холестерина в крови. Однако людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом не стоит ждать от них значительного эффекта.

«Эффект от приёма пробиотиков сильно зависит от индивидуальных особенностей человека, а также от конкретного штамма бактерий. Объективно оценить оба показателя и однозначно понять, полезны ли пробиотики, пока довольно сложно», — обратила внимание Кашух.

Синбиотики — смесь двух биотиков

Это относительно новая группа биодобавок, которые содержат одновременно и пробиотики, и пребиотики. Считается, что такая комбинация полезных микроорганизмов и веществ, стимулирующих рост хорошей микрофлоры, оказывает максимальный лечебный эффект.

«Синбиотики, пробиотики и пребиотики можно купить в аптеке, препараты продаются в самых разных лекарственных формах. При этом доказательная база у всех недостаточная, выраженного лечебного эффекта ждать не стоит», — заключила врач.

Так что стоит помнить, что биотики не панацея. Эти микроэлементы можно воспринимать больше как дополнительные средства для профилактики проблем со здоровьем.