Гинзбург рассказал, какие продукты снижают холестерин
Контроль уровня холестерина в крови помогает предупредить множество серьезных проблем со здоровьем. О том, какие продукты надо есть, чтобы поддерживать холестерин в норме, «Вечерней Москве» рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.
По его словам, есть четыре группы продуктов, которые нормализуют состав крови и поддерживают уровень холестерина. Среди них:
Продукты, богатые пищевыми волокнами
К таким относятся злаки, цельнозерновой хлеб, гречневая крупа, фрукты, ягоды и овощи, перечислил врач.
— Пищевые волокна связывают желчные кислоты в кишечнике и не дают им всасываться обратно. В результате организму приходится искать откуда-то новые холестериновые клетки. Благодаря этому в организме плохой холестерин меняется на хороший, — объяснил Гинзбург.
Бобовые
С бобовыми, как рассказал специалист, похожий механизм.
— В бобовых тоже очень много пищевых волокон. Но также в них есть специфический белок, в котором меньше некоторых аминокислот, чем в белке животного происхождения, — отметил диетолог.
Кисломолочные продукты
Продукты, относящиеся к кисломолочным, нормализуют кишечную микрофлору, тем самым она оказывает противовоспалительное действие в организме на холестерин, пояснил диетолог.
Продукты, богатые омегой-3
К таким, по словам медика, относятся оливковое и льняное масло, рыбий жир и рыба жирных сортов.
— Эти продукты нормализуют липидный состав крови и способствуют снижению уровня холестерина, — добавил Гинзбург.