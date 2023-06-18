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Гинзбург рассказал, какие продукты снижают холестерин

Контроль уровня холестерина в крови помогает предупредить множество серьезных проблем со здоровьем. О том, какие продукты надо есть, чтобы поддерживать холестерин в норме, «Вечерней Москве» рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Гинзбург рассказал, какие продукты снижают холестерин
© Вечерняя Москва

По его словам, есть четыре группы продуктов, которые нормализуют состав крови и поддерживают уровень холестерина. Среди них:

Продукты, богатые пищевыми волокнами

К таким относятся злаки, цельнозерновой хлеб, гречневая крупа, фрукты, ягоды и овощи, перечислил врач.

— Пищевые волокна связывают желчные кислоты в кишечнике и не дают им всасываться обратно. В результате организму приходится искать откуда-то новые холестериновые клетки. Благодаря этому в организме плохой холестерин меняется на хороший, — объяснил Гинзбург.

Бобовые

С бобовыми, как рассказал специалист, похожий механизм.

— В бобовых тоже очень много пищевых волокон. Но также в них есть специфический белок, в котором меньше некоторых аминокислот, чем в белке животного происхождения, — отметил диетолог.

Кисломолочные продукты

Продукты, относящиеся к кисломолочным, нормализуют кишечную микрофлору, тем самым она оказывает противовоспалительное действие в организме на холестерин, пояснил диетолог.

Продукты, богатые омегой-3

К таким, по словам медика, относятся оливковое и льняное масло, рыбий жир и рыба жирных сортов.

— Эти продукты нормализуют липидный состав крови и способствуют снижению уровня холестерина, — добавил Гинзбург.

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