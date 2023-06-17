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Терапевт Андреева перечислила, что нельзя делать перед сном

На сне часто негативно сказываются привычки. От каких из них стоит избавиться, чтобы хорошо спать, порталу "МедикФорум" рассказала терапевт Ирина Андреева.

Терапевт перечислила, что нельзя делать перед сном
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Прежде всего, говорит специалист, не стоит заниматься спортом перед сном. Физическая активность полезна для здоровья, однако между упражнениями и отходом ко сну должно проходить несколько часов. Иначе движение разбудит, а не успокоит.

Слишком острая пища вечером ускорит кровообращение, и заснуть будет тяжелее. Не стоит и пить алкоголь перед сном: под его действием человеку трудно погрузиться в глубокий сон.

Почему не стоит наносить масло для ресниц перед сном

Плохо отразятся на сне и гаджеты. Врач не рекомендует работать за компьютером, пользоваться смартфоном или планшетом, а также смотреть телевизор перед тем как лечь спать. Из-за этих действий в организме вырабатывается меньше мелатонина, и мозг думает, что наступил день.

Ранее "Рамблер" рассказывал, чем перекусить перед сном без вреда для фигуры.

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