Терапевт перечислила, что нельзя делать перед сном

На сне часто негативно сказываются привычки. От каких из них стоит избавиться, чтобы хорошо спать, порталу "МедикФорум" рассказала терапевт Ирина Андреева.

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Прежде всего, говорит специалист, не стоит заниматься спортом перед сном. Физическая активность полезна для здоровья, однако между упражнениями и отходом ко сну должно проходить несколько часов. Иначе движение разбудит, а не успокоит.

Слишком острая пища вечером ускорит кровообращение, и заснуть будет тяжелее. Не стоит и пить алкоголь перед сном: под его действием человеку трудно погрузиться в глубокий сон.

Плохо отразятся на сне и гаджеты. Врач не рекомендует работать за компьютером, пользоваться смартфоном или планшетом, а также смотреть телевизор перед тем как лечь спать. Из-за этих действий в организме вырабатывается меньше мелатонина, и мозг думает, что наступил день.