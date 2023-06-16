Ученые: открытое на ночь окно может привести к проблемам с сердцем

Если летом у вас нет кондиционера или вентилятора, вероятно, вы открываете окно перед сном. Однако исследователи из Университета Иоганна Гутенберга заявляют, что это плохая идея.

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В докладе были рассмотрены данные эпидемиологии, а также наблюдения и трансляционные исследования. Таким образом, существует прямая связь между ночными шумами и выделением гормонов стресса.

Когда мы спим, тело продолжает оставаться бдительным и бессознательно реагировать на раздражители. Проезжающие машины, громкие мотоциклы воспринимаются организмом как потенциальная опасность. Следовательно, повышается кортизол.

Учёные отмечают:

Связь между шумом от дорожного движения и сердечно-сосудистыми заболеваниями была особенно сильной у людей, спавших с открытыми окнами или имевших спальни, выходящие на дорогу.

Уличные звуки могут препятствовать снижению артериального давления и увеличивать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Например, ишемическая болезнь, артериальная гипертензия, инсульт и сердечная недостаточность.