Флеболог дал советы путешественникам, страдающим тромбозом

Хирург-флеболог и гендиректор медцентра «Кедр» Виктор Пасов рассказал, что людям с проблемными венами не противопоказаны путешествия. Но чтобы снизить риски тромбоза, необходимо пить больше воды, двигаться, носить компрессионное белье и не забывать про лекарства, сообщает NEWS.ru.

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«Путешествовать при тромбозе вен можно, это не страшно, главное – соблюдать несколько правил», – заявил Пасов.

По его словам, нужно пить много воды, много ходить по салону во время полета на самолете. Также врач посоветовал надевать компрессионное белье.