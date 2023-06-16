Флеболог дал советы путешественникам, страдающим тромбозом

Хирург-флеболог и гендиректор медцентра «Кедр» Виктор Пасов рассказал, что людям с проблемными венами не противопоказаны путешествия. Но чтобы снизить риски тромбоза, необходимо пить больше воды, двигаться, носить компрессионное белье и не забывать про лекарства, сообщает NEWS.ru.
«Путешествовать при тромбозе вен можно, это не страшно, главное – соблюдать несколько правил», – заявил Пасов.
По его словам, нужно пить много воды, много ходить по салону во время полета на самолете. Также врач посоветовал надевать компрессионное белье.
Пасов напомнил, что важно не забывать принимать препараты, которые назначил врач.