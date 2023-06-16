$83.65-0.3191.63+0.67

Флеболог Пасов дал советы путешественникам, страдающим тромбозом

Хирург-флеболог и гендиректор медцентра «Кедр» Виктор Пасов рассказал, что людям с проблемными венами не противопоказаны путешествия. Но чтобы снизить риски тромбоза, необходимо пить больше воды, двигаться, носить компрессионное белье и не забывать про лекарства, сообщает NEWS.ru.

Флеболог дал советы путешественникам, страдающим тромбозом
© В Подмосковье

«Путешествовать при тромбозе вен можно, это не страшно, главное – соблюдать несколько правил», – заявил Пасов.

По его словам, нужно пить много воды, много ходить по салону во время полета на самолете. Также врач посоветовал надевать компрессионное белье.

Пасов напомнил, что важно не забывать принимать препараты, которые назначил врач.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители