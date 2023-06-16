Невролог объяснила, как не получить солнечный удар

Летом опасность солнца возрастает: из-за высокой температуры и низкой влажности может случиться не только ожог, но и солнечный удар. Как этого избежать, изданию "Доктор Питер" рассказала кандидат медицинских наук, невролог Екатерина Демьяновская.

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Прежде всего, по словам специалиста, не стоит без веской причины выходить на улицу в самые жаркие часы, то есть с 11 до 17 часов. Если выйти все же нужно, необходимо надеть головной убор и солнцезащитные очки. Одежда должна быть светлой и свободной, а на открытые участки тела нанести крем 30–50 SPF. Важно периодически уходить в тень, а физическим нагрузкам уделять время утром или вечером, когда солнце менее активно.

В квартире стоит пользоваться кондиционером или вентилятором, принимать душ с прохладной водой или обтираться влажным полотенцем. Тем не менее переохлаждаться не стоит: сильные перепады температуры могут стать причиной болезни.

Необходимо пить больше воды, поскольку с потом человек теряет больше жидкости, чем при прохладной погоде. Отдавать предпочтение стоит негазированной воде. Подойдет также минеральная, чай с лимоном, квас, морс. Наиболее эффективно пить небольшими порциями, но часто: так жидкость усваивается, но сердце и почки не получают дополнительную нагрузку.

Более высокий риск солнечного удара у детей, пожилых и людей с хроническими болезнями сердца, щитовидной железы, иммунодефицитными состояниями. Детей опасно оставлять в машине в жару даже на пять минут.