Россиянам сообщили о новом передающемся от клещей вирусе

Ученые Роспотребнадзора обнаружили новый вирус, передающийся от клещей человеку. На его симптомы и опасность Владимир Болибок в беседе с «Вечерней Москвой».

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По словам Болибока, внимание ученых привлекли четыре пациента, которые заразились новым вирусом Хасеки. При этом у них одновременно нашли сторонние инфекции, которые обычно передаются клещами (анаплазма, энцефалит).

«Клещи являются резервуаром для вируса Хасеки, но он может также распространяться через птиц и летучих мышей. В сезон потепления они мигрируют и приносят за собой инфекции, которыми их заражают клещи», — сообщил врач.

Среди симптомов заболевания иммунолог перечислил повышение температуры, которое сохраняется от трех до пяти дней, кашель, боль в горле, слабость, насморк. Специализированного лечения вируса Хасеки, по его словам, не существует, а в качестве терапии используют жаропонижающие препараты.