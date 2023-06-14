Врач рассказал о пагубном влиянии алкоголя на обмен веществ

Заместитель главного врача по медицинской части Самарского областного наркологического диспансера, врач-психиатр-нарколог высшей категории Эмма Рогова рассказала об особенностях метаболизма этанола.

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По словам эксперта, все спиртные напитки оказывают токсическое воздействие на организм, приводя к нарушениям метаболического обмена в клетках органов. Чем крепче алкоголь, тем больше этилового спирта поступает в организм, но и в "легких" напитках достаточно вредных веществ.

- Концентрации этанола, которая содержится в слабоалкогольных напитках — до 9%, — достаточно для нарушения обменных процессов, вредного токсического воздействия на все органы и системы, - отмечает врач.

По ее словам, спирт быстро распространяется по организму, проникая в каждый орган через мембраны клеток. Нарушаются многие звенья обмена веществ: белковый, углеводный, липидный, минеральный. Запускаются разрушительные процессы в коре головного мозга, снижается выработка инсулина, замедляется синтез структурных и ферментных белков, подавляется процесс регенерации тканей на клеточном уровне.

Основная причина смерти при употреблении алкоголя - острая химическая интоксикация. При превышении концентрации этанола до 6 промилле нарушается сердечный ритм. На фоне дисфункции сердца кровь не поступает в головной мозг и другие внутренние органы. Все это повышает риск мгновенной смерти даже для людей с хорошим здоровьем.

В клетках печени этанол расщепляется до высокотоксичного уксусного альдегида, и для спасения организма он преобразуется в уксусную кислоту.

Нарколог отмечает, что употребление алкоголя в любых дозах создает предпосылки для формирования алкоголизма: