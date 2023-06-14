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Врач Умнов назвал смертельную дозу водки

Хирург Умнов: человек может умереть, если выпьет литр водки за час. То есть две бутылки «беленькой» по 0,5 л могут оказаться фатальными, если пить слишком быстро. Концентрация этанола в крови достигнет 5–6 г на литр крови, что приведёт к непоправимым последствиям. При этом смерть не всегда наступает сразу, в некоторых случаях скоростная попойка заканчивается алкогольной комой.

Врач назвал смертельную дозу водки
© Секрет Фирмы

Смертельная доза водки

Хирург Александр Умнов объяснил, что спирт в организме человека нейтрализуется печенью. Но всё зависит от дозы. Если она больше 120 мг, то часть этанола попадёт в кровь и начнёт накапливаться в тканях.

«Доза становится смертельной при употреблении литра водки в течении часа, когда концентрация этанола в крови достигает 5–6 г на литр крови», — объяснил врач в беседе с «News.ru».

Симптомы алкогольного отравления

По слова Умнова, у человека, перебравшего с водкой, наблюдаются следующие симптомы тяжёлого алкогольного отравления:

  • падает температура тела;
  • замедляется дыхание и учащается пульс;
  • речь становится несвязной, путается сознание;
  • появляются галлюцинации;
  • пропадает реакция на окружающую обстановку;
  • эпилептические припадки.

Что делать, если перепил водки

Как и при пищевом отравлении, перепившему водки Умнов советует:

  • промыть желудок содовым раствором: чайная ложка соды на 1 л воды;
  • выпить не меньше 20 таблеток активированного угля;
  • попить горячий сладкий чай;
  • если у вас рвота, лежите на боку, чтобы не захлебнуться ей.

Можно ли лечиться водкой

В народе по-прежнему живёт миф о том, что водка уничтожает микробы. Мол, если водка содержит этиловый спирт, значит, ей можно дезинфицировать организм.

«Концентрация спирта в водке составляет около 40%, в то время как для разрушения вирусных мембран необходима концентрация спирта от 60%», — напомнил нарколог Валентин Скрябин.

Алкоголь как раз делает иммунитет слабее, а значит, человек становится беззащитным перед бактериями и вирусами. Также водкой бессмысленно пытаться сбить температуру, втирая напиток себе в тело. Так можно только отравить организм.

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