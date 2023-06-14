Врач назвал смертельную дозу водки

Врач Умнов назвал смертельную дозу водки
Хирург Умнов: человек может умереть, если выпьет литр водки за час. То есть две бутылки «беленькой» по 0,5 л могут оказаться фатальными, если пить слишком быстро. Концентрация этанола в крови достигнет 5–6 г на литр крови, что приведёт к непоправимым последствиям. При этом смерть не всегда наступает сразу, в некоторых случаях скоростная попойка заканчивается алкогольной комой.
Смертельная доза водки
Хирург Александр Умнов объяснил, что спирт в организме человека нейтрализуется печенью. Но всё зависит от дозы. Если она больше 120 мг, то часть этанола попадёт в кровь и начнёт накапливаться в тканях.
«Доза становится смертельной при употреблении литра водки в течении часа, когда концентрация этанола в крови достигает 5–6 г на литр крови», — объяснил врач в беседе с «News.ru».
Симптомы алкогольного отравления
По слова Умнова, у человека, перебравшего с водкой, наблюдаются следующие симптомы тяжёлого алкогольного отравления:
- падает температура тела;
- замедляется дыхание и учащается пульс;
- речь становится несвязной, путается сознание;
- появляются галлюцинации;
- пропадает реакция на окружающую обстановку;
- эпилептические припадки.
Что делать, если перепил водки
Как и при пищевом отравлении, перепившему водки Умнов советует:
- промыть желудок содовым раствором: чайная ложка соды на 1 л воды;
- выпить не меньше 20 таблеток активированного угля;
- попить горячий сладкий чай;
- если у вас рвота, лежите на боку, чтобы не захлебнуться ей.
Можно ли лечиться водкой
В народе по-прежнему живёт миф о том, что водка уничтожает микробы. Мол, если водка содержит этиловый спирт, значит, ей можно дезинфицировать организм.
«Концентрация спирта в водке составляет около 40%, в то время как для разрушения вирусных мембран необходима концентрация спирта от 60%», — напомнил нарколог Валентин Скрябин.
Алкоголь как раз делает иммунитет слабее, а значит, человек становится беззащитным перед бактериями и вирусами. Также водкой бессмысленно пытаться сбить температуру, втирая напиток себе в тело. Так можно только отравить организм.