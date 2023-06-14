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В России разработали эффективный способ лечения инфаркта

Новая технология позволяет российским врачам устанавливать стент в артерию не при инфаркте, а уже после него.

В России разработали эффективный способ лечения инфаркта
© Ferra.ru

Исследователи из Сеченовского университета совместно со специалистами Московского областного научно-клинического института им М.Ф. Владимирского разработала технологию отсроченного стентирования артерий при инфаркте миокарда.

Пациенту с острым инфарктом миокарда необходимо максимально быстро поставить стент — конструкцию, расширяющую просвета сосуда и восстанавливающую тем самым кровоток. Но условия для его установки часто оказываются плохими — например, у тромба в сосуда большая масса — что может привести к осложнениям.

При разработанном в России методе врачи получают ультразвуковую картину бляшки. После этого они создают условия для рассасывания тромба в артерии, а затем устанавливают стент.

Таким образом, последний можно ставить не при остром инфаркте миокарда, а уже в отсроченной ситуации, когда у врачей есть возможность подобрать более точно диаметр стента — он влияет на долгосрочный прогноз, отметил один из разработчиков, доцент кафедры интервенционной кардиоангиологии Сеченовского университета Алексей Азаров.

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