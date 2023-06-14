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Терапевт предупредил о болезнях из-за укусов комаров

Отдыхающие в теплых странах могут привезти в Россию комаров — переносчиков опасных болезней, предупредил врач-терапевт Андрей Кондрахин. Об этом он рассказал в беседе с «Вечерней Москвой».

Терапевт предупредил о болезнях из-за укусов комаров
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По его словам, насекомые, обитающие в Крыму, Грузии, Абхазии и Южной Африке, переносят множество различных инфекций, чаще всего — возбудителей малярии. «В Московской области таких случаев не было зафиксировано. В Москве это все привозное», — объяснил Кондрахин.

В жарких странах через укусы комаров также могут передаваться вирус Зика, лихорадка Западного Нила, желтая лихорадка, лихорадка Денге. «Комар встает на крыло, когда температура воздуха поднимается выше 20 градусов тепла. К счастью для москвичей, нам нечего опасаться», — сказал Кондрахин.

При этом, продолжил врач, в Северо-Западном федеральном округе России сейчас зафиксированы случаи заражения малярией. Лихорадка Западного Нила, в свою очередь, встречается в Сибири и на Дальнем Востоке.

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