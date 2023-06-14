Врач рассказала о защите от солнечного излучения

Врач-диетолог Татьяна Залетова рассказала о продуктах питания, которые уменьшают вредное влияние солнечного ультрафиолета на организм человека. Особенно это актуально в летнее время года. Об этом сообщает радио Sputnik.

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Именно летом солнце светит наиболее интенсивно. Это может иметь негативные последствия для организма, которые можно нивелировать правильным питанием. Прежде всего нужно употреблять в пищу овощи и фрукты, содержащие в своем составе такой пигмент, как ликопин.

«Ликопин – это пигмент, который содержится в некоторых фруктах и овощах, придавая им привлекательный яркий цвет. Это предшественник витамина А, выполняющий немного другие функции – в растениях он защищает ткани от солнечного света», - говорит Залетова.

Врач указывает на то, что точно такое воздействие ликопин оказывает и на человеческий организм. Это антиоксидант, который будет защищать клетки от свободных радикалов. Ликопин ведет борьбу с окислительным стрессом, вызываемым влиянием ультрафиолета. Особенно полезен ликопин для людей с большим количеством родинок и подверженных риску развития рака кожи.

По словам врача, ликопина особенно много в шиповнике, гуаве, арбузе, помидоре, перце, папайе, хурме и красных грейпфрутах. Оптимально для защиты от ультрафиолета нужно 5-10 мг ликопина, но столько его содержится аж в трех килограммах помидоров. Но хотя бы для усиления защиты от солнечного изучения каждый день нужно съедать 100-250 фруктов и овощей и ликопином.