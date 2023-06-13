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Хирург Игорь Короткий назвал опасные последствия ринопластики

Об опасных последствиях пластики носа рассказал хирург Игорь Короткий изданию «Вечерняя Москва».

По словам врача, при ринопластики меняется форма носа, перегородки, спинки или кончика носа и опаснее всего считается изменение формы спинки, потому как во время операции может начаться кровотечение. Кроме этого, есть риск повредить основание черепа, что может привести к смерти пациента.

«Обычно кровотечение останавливается быстро, но никто не может дать гарантий, что не будет профузного кровотечения, которое сопровождается обильным выделением крови», — объяснил хирург.

Врач добавил, что в число самых опасных осложнений после операции по ринопластики входят отсутствие полноценного дыхания, смещение перегородки носа, неравномерное формирование кончика носа и его неровная форма.

При этом хирург отметил, что врач обязан критически оценивать готовность человека к операции и отказывать во вмешательстве, если замечает, например, нестабильное психоэмоциональное состояние пациента.

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