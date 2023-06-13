По словам врача, при ринопластики меняется форма носа, перегородки, спинки или кончика носа и опаснее всего считается изменение формы спинки, потому как во время операции может начаться кровотечение. Кроме этого, есть риск повредить основание черепа, что может привести к смерти пациента.