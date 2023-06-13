Врач объяснила, чем опасна чистка ушей ватными палочками

В Видновскую больницу поступила 62-летняя женщина с жалобами на инородное тело в ухе, ухудшение слуха и сильную боль. Как выяснилось, пациентка чистила уши ватной палочкой, вата от основания палочки и застряла внутри. Пациентка пыталась извлечь инородное тело сама, но тщетно. Чистить уши ватными палочками врачи вообще не рекомендуют, рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

Врачи извлекли инородное тело из наружного слухового прохода женщины с помощью специальных микрохирургических ушных щипцов. Сейчас она чувствует себя хорошо, ее выписали домой. Человеческий организм всегда пытается самостоятельно отторгнуть инородные тела. Однако если этого ждать и бездействовать, отторжение произойдет через патологический процесс, такой как гнойный отит.

По словам заведующей оториноларингологическим отделением Видновской больницы Кристины Таджикуловой, во время чистки наружного слухового прохода часть серы извлекается, а другая часть проталкивается глубже. Из-за этого образуется пробка. Она может давить на барабанную перепонку, приводить к воспалению, отиту, снижению слуха и даже вызывать головную боль. К тому же ватная палочка травмирует кожу наружного слухового прохода, из-за этого возможно развитие воспалительного процесса.