$82.64+0.5589.01+0.97

Врач рассказала, к каким последствиям может привести чистка ушей ватными палочками

В Видновскую больницу поступила 62-летняя женщина с жалобами на инородное тело в ухе, ухудшение слуха и сильную боль. Как выяснилось, пациентка чистила уши ватной палочкой, вата от основания палочки и застряла внутри. Пациентка пыталась извлечь инородное тело сама, но тщетно. Чистить уши ватными палочками врачи вообще не рекомендуют, рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

Врач объяснила, чем опасна чистка ушей ватными палочками
© Вести Подмосковья

Врачи извлекли инородное тело из наружного слухового прохода женщины с помощью специальных микрохирургических ушных щипцов. Сейчас она чувствует себя хорошо, ее выписали домой. Человеческий организм всегда пытается самостоятельно отторгнуть инородные тела. Однако если этого ждать и бездействовать, отторжение произойдет через патологический процесс, такой как гнойный отит.

По словам заведующей оториноларингологическим отделением Видновской больницы Кристины Таджикуловой, во время чистки наружного слухового прохода часть серы извлекается, а другая часть проталкивается глубже. Из-за этого образуется пробка. Она может давить на барабанную перепонку, приводить к воспалению, отиту, снижению слуха и даже вызывать головную боль. К тому же ватная палочка травмирует кожу наружного слухового прохода, из-за этого возможно развитие воспалительного процесса.

При чистке ушей достаточно протереть кожу ушных раковин после принятия душа ватным диском, салфеткой или полотенцем. В целом же, уши человека отлично очищаются самостоятельно. Для профилактики, как отметила специалист, необходимо посещать врача-оториноларинголога один раз в год.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители