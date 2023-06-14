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Врач назвала самые частые причины носового кровотечения

Кровотечение из носа может появиться при высоком давлении, сухой слизистой носа или патологии свертывающей системы крови. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

Врач назвала самые частые причины кровотечения из носа
©  m24.ru

"Любое кровотечение может возникнуть, если повысилось артериальное давление. Какой-то сосуд не выдерживает и лопается. Хорошо, если случилось именно носовое кровотечение, а не мозговое, то есть не инсульт", - Татьяна Романенко, врач-терапевт.

Другая частая причина кровотечений – сухая слизистая носа.

"После перенесенных воспалительных заболеваний могут беспокоить носовые кровотечения. Они могут быть также из-за сухого воздуха в квартире. Если сухая слизистая, лопаются сосуды", – объясняет эксперт.

Кроме того, неприятный симптом может указывать на патологию свертывающей системы крови.

"В этом случае кровотечения могут быть где угодно, не только из носа", – заключила Романенко.

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