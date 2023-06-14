Врач назвала самые частые причины кровотечения из носа

"Любое кровотечение может возникнуть, если повысилось артериальное давление. Какой-то сосуд не выдерживает и лопается. Хорошо, если случилось именно носовое кровотечение, а не мозговое, то есть не инсульт", - Татьяна Романенко, врач-терапевт.