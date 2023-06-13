В Казани врачи спасли мужчину, у которого 16 раз останавливалось сердце. Пациент поступил в больницу с инфарктом. Как медики боролись за его жизнь, узнал корреспондент «МИР 24» Алексей Жидких.

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49-летний житель города Чистополь Геннадий Марясов почувствовал себя плохо, когда забирал дочку из школы. В районной амбулатории ему оказали первую помощь, а дальше на скорой Геннадия увезли в Республиканскую клиническую больницу.

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«Острая боль в груди. В моем случае у меня упало давление, артериальное давление при 60 у меня упало до 45», – рассказал пациент Геннадий Марясов.

В приемном отделении Геннадий потерял сознание. Его срочно реанимировали. Состояние мужчины врачи оценили как крайне тяжелое, вспоминает Рафаэль Валиахметов.

«Приехал пациент к нам без сознания, без пульса, практически не дышит. Дефибриллируем. Вроде бы сердце запускается, через минуту опять остановка», – отметил врач-реаниматолог Рафаэль Валиахметов.

И так 16 раз. Сердце пациента запускали с помощью дефибриллятора и на пути в операционную, и во время самой операции, которая продолжалась около 20 минут.

«Мы сами-то не считали, сколько мы ему заводили, это было просмотрено только по ожогам оставшимся, следы», – добавил Рафаэль Валиахметов.

Оперировал Дмитрий Кочнев. Задачей хирурга было восстановить кровоток в артериях, питающих сердце. Сужение сосудов из-за холестериновых бляшек и привело к инфаркту. Подобные операции Дмитрий проводит каждый день. Но, чтобы пациента при этом столько раз, можно сказать, возвращали с того света, такого не припомнит.

«Нам нужно быть максимально хладнокровными в этой ситуации, эмоции мы свои оставляем за пределами операционной, в этот момент мы просто выполняем свою работу, не взирая ни на что», – отметил хирург Дмитрий Кочнев.

Геннадий до сих пор верит с трудом в то, что произошло. Раньше, говорит, проблем с сердцем не было. Уже на следующее утро мужчина попросился на выписку. С этим, конечно, повременили, но всего за неделю кардиологи поставили на ноги.

«Мы только помогаем, все в руках Божьих, мы всегда помогаем и будем помогать», – сказала кардиолог Фарида Ризатдинова.