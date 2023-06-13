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Геронтолог Златова назвала способ избежать болезни Альцгеймера

Геронтолог Елизавета Златова, ссылаясь на исследование в Neuroimage: Reports, заявила, что занятия музыкой могут помочь избежать болезни Альцгеймера. Подробностями эксперт поделилась с изданием "Подмосковье сегодня".

По словам медика, исследование показало, что благодаря занятиям музыкой объема серого вещества увеличивается. Это положительно сказывается на памяти и мыслительных процессах.

Златова отметила, что необходимо обучиться игре на каком-нибудь музыкальном инструменте, а не только заниматься прослушиванием различных треков.

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Геронтолог рекомендует посвящать занятиям музыке четыре-пять раз в неделю по 30 минут самостоятельно и один раз под руководством учителя.

"Кончено, состояние мозга зависит и от множества других факторов. Отсутствие стресса, физическая активность, насыщенная социальная жизнь и правильное питание также имеют огромное значение", – добавила эксперт.

Ранее нейробиологи обнаружили новое лекарство от болезни Альцгеймера.

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