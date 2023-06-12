Стало известно, какие болезни передают комары

Инфекционист Поздняков: комары могут заразить россиян туляремией и паразитами. Чаще всего, когда человек слышит про опасность, которую несут комары, он думает либо про аллергию, либо про малярию. Но последствия у первой редко бывают серьёзными, а второй вообще можно заразиться, только в юго-восточной Азии или африканских странах. В России же комары распространяют другие заболевания.

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Чем опасны комары

Как объяснил инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков «Газете.Ru», российские комары могут переносить опасные бактерии и заражать людей, например, туляремией.

Это болезнь, возбудитель которой распространился по миру из Норвегии. Инфекция поражает лимфоузлы и кожу, а иногда добирается до слизистой глаз, лёгких и кишечника. При туляремии температура тела поднимается до 38–40 градусов, падает давление, у больного пропадает аппетит, его тошнит, и спит он с трудом. В дальнейшим симптомы ухудшаются.

Также комары — переносчики паразитов и могут занести в кровь человека такие инфекции, как дирофиляриоз: в организм проникают черви, которые живут под кожей и слизистыми, вызывая воспаление и загноение.

Про обычную аллергию тоже забывать не стоит. Особенно, если вас погрызли москиты, на укусы которых организм реагирует острее, чем на атаку обычных комаров. Могут появиться отёки, подскочит температура. Придётся принимать сильные антигистаминные и заживлять пострадавшую кожу.

Профилактика комариных укусов

Чтобы снизить риск нападения комаров, можно:

носить закрытую одежду;

использовать москитные сетки и репелленты;

избегать болот и не купаться в водоёмах, где застоялась вода;

использовать фумигаторы;

не оставлять дома открытые ёмкости с водой.