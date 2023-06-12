Нарколог: почувствовать метанол в алкоголе невозможно

При употреблении алкоголя различить метанол невозможно, так как это спирт. Об этом заявил РИАМО врач психиатр-нарколог Василий Шуров. По его словам, метанол пахнет так же как и чистый спирт, не имеет цвета, дает состояние опьянения и на вкус горчит.

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«Но есть очень большая разница: этанол распадается на ацетальдегид – токсичное вещество, но не смертельное. Все мы знаем похмелье, это отравление, с ним организм может справиться», – сказал Шуров.

При этом метанол в организме под действием той же самой алкогольдегидрогеназы распадается на формальдегид и муравьиную кислоту. Оба эти вещества — яд. Так, 10 мл метанола могут лишить человека зрения, а 50 – 80 мл — его убьют.