Перечислены пять признаков инсульта и рака у мужчин, которые нельзя игнорировать
Мужчины не должны игнорировать пять опасных симптомов, которые могут указывать на рак или инсульт, заявили ученые из Центра здоровья при Нью-Йоркском университете.
Эректильная дисфункция может оказаться признаком грядущего инсульта. Затрудненное глотание обычно свидетельствует о болезни Барретта и раке пищевода. Третьим симптомом, на который нужно обратить внимание, является изменение в испражнениях. Сужение стула, запор, диарея, кровотечение могут быть признаками колоректального рака, пишет «КТВ-Луч».
Также нельзя игнорировать изменения родинок. Мужчины, у которых редко появляются невусы, имеют повышенный риск развития рака кожи. Пятый симптом связан с проблемами с мочеиспусканием и пожелтением кожи. Такие признаки говорят о раке предстательной или поджелудочной железы.