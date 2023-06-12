Перечислены пять признаков инсульта и рака у мужчин

Мужчины не должны игнорировать пять опасных симптомов, которые могут указывать на рак или инсульт, заявили ученые из Центра здоровья при Нью-Йоркском университете.

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Эректильная дисфункция может оказаться признаком грядущего инсульта. Затрудненное глотание обычно свидетельствует о болезни Барретта и раке пищевода. Третьим симптомом, на который нужно обратить внимание, является изменение в испражнениях. Сужение стула, запор, диарея, кровотечение могут быть признаками колоректального рака, пишет «КТВ-Луч».