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Россиянам рассказали о признаках жировой болезни печени

Бытует мнение, что небольшое количество спиртного по вечерам не приносит вреда человеку, а иногда даже и полезно. Но британские медики выяснили, что даже такое умеренное потребление алкоголя способствует развитию алкогольной жировой болезни печени. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Врачи рассказали о признаках жировой болезни печени
© Вести Подмосковья

Этот недуг может возникать как при большом употреблении алкоголя в короткое время, так и при систематическом выпивании дозы, которая превышает 140 граммов чистого спирта в неделю. О развитии алкогольной жировой болезни печени могут свидетельствовать несколько симптомов.

На ранней стадии появляются боли в животе. У человека снижается аппетит, появляются быстрая утомляемость, недомогание, могут быть понос и тошнота. При ухудшении состояния на болезнь указывают пожелтение кожи и белков глаз, отек ног и ступней, вздувается живот и повышается температура, сопровождаемая ознобом. Также симптомами являются кожный зуд, потеря волос, деформация пальцев и ногтей, резкая потеря веса, кровотечения и рвота с кровью.

Английские медики установили, что болезнь оказывает влияние и на поведение человека. У него возникает спутанность сознания, подводит память, развиваются бессонница и изменения в характере. Это вызвано увеличением числа токсинов в мозге человека.

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