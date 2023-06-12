$82.64+0.5589.01+0.97

Врачи назвали пять внешних признаков проблем со здоровьем

Изменения во внешности могут сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем. Поэтому при проявлении непривычных симптомов следует обратиться за консультацией к врачу, сообщает газета "Известия" со ссылкой на экспертов.

Врачи назвали пять внешних признаков проблем со здоровьем
© Unsplash.com

Врач-эндокринолог Зухра Павлова ранее сообщила, что говорить о проблемах со здоровьем может значительный набор веса за короткий промежуток времени.

"Больше, пожалуй, опасна худоба, потому что под ней может скрываться множество разных заболеваний, особенно онкология", – сообщила эксперт.

Сигнализировать о внутренних нарушениях также может частая смена настроения, постоянная апатия и усталость, считает эндокринолог.

Помимо этого, отеки, ранние признаки старения, в том числе морщины, тусклый цвет лица и другие, могут говорить о проблемах с эндокринной, сердечно-сосудистой и мочевыделительной системами. При этом считать проблемными можно те отеки, пояснила Павлова, которые не спадают долгое время.

Причиной для обследования также могут стать проблемы с кожей и волосами. В таком случае эндокринолог посоветовала проверить организм на дефицит витаминов.

В свою очередь, терапевт медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье" Ольга Фролова пояснила в беседе с изданием, что бледное лицо и тусклые волосы часто говорят об анемии, желтый оттенок кожи может сигнализировать о нарушениях в работе печени и желчных путей.

"А вот появление акне на коже считается отдельным дерматологическим заболеванием и чаще всего не связано с патологией желудка или кишечника, как многие думают", – уточнила Фролова.

При проявлении перечисленных признаков ведущий специалист сети клиник "Семейная" Александр Лаврищев посоветовал обратиться к эндокринологу. Врач может назначить общий анализ крови, анализ крови на ТТГ и другие исследования.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители