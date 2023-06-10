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Врачи из Волгограда провели успешную операцию по удалению метастаза из мозга

Волгоградские хирурги провели операцию по удалению метастаза из лобной доли мозга на 34-летней россиянке. Об этом сообщается на сайте регионального комитета здравоохранения.

Врачи из Волгограда провели успешную операцию по удалению метастаза из мозга
© Газета.ру

Операция по удалению метастаза была показана 34-летней жительнице Волгограда, которая ранее перенесла удаление опухоли молочной железы. Женщина находилась под постоянным наблюдением медиков, которые своевременно выявили опасное осложнение.

Оперировать доктора решили на базе онкодиспансера. Команда из семи специалистов, в число которых вошли нейрохирурги, нейрофизиолог и анестезиолог, смогла удалить трехсантиметровое новообразование из лобной доли головного мозга. По данным источника, экстренное вмешательство вернуло пациентке ясность сознания и подвижность руки. Видимые улучшения наступили спустя несколько дней после успешно проведенной процедуры.

Отмечается, что выявляемость онкологических заболеваний на ранней стадии выросла в области с 50,9% в 2014 году до 58,2% в 2023 году.

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