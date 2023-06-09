Диетолог Гинзбург предупредил об опасности жира на животе для мозга

Исследования ученых показали, что уровень жира в мышцах может влиять на когнитивные способности человека. Так ли это на самом деле и как лишний вес может влиять на интеллект человека, «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога Михаила Гинзбурга.

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По его словам, сильное ожирение вызывает в организме вялотекущее, хроническое воспаление, которое тянет за собой множество проблем, в том числе и воспаление головного мозга.

— Этого воспаления достаточно для того, чтобы у человека началась депрессия, которая сама по себе снижает когнитивные способности человека, — пояснил врач.

На когнитивные функции человека, по мнению Гинзбурга, больше всего влияет ожирение в брюшной полости.

— Когда жировые отложения сконцентрированы в бедрах, они с меньшей вероятностью влияют на когнитивные функции. Такое ожирение может спровоцировать изменения интеллектуальных способностей только в том случае, если длится уже очень давно, 5 или 7 лет, — сообщил Гинзбург.

Когнитивные функции человека с ожирением, как утверждает эксперт, могут нарушиться еще и потому что в таком состоянии ухудшается качество его сна.

— Люди с избыточным весом плохо спят, у них нарушается дыхательная функция, мозг не отдыхает, не обновляется. В состоянии длительного ожирения мозг испытывает состояние хронической усталости, из-за чего умственные способности тоже могут снижаться, — пояснил диетолог.