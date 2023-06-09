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Врач Негребецкий дал советы, которые помогут выжить при отравлении алкоголем

Эффективные советы, которые помогут спастись при отравлении алкоголем, дал директор Института фармации и медицинской химии РНИМУ имени Пирогова Минздрава РФ Вадим Негребецкий.

Врач дал советы, как выжить при отравлении алкоголем
© Слово и Дело

Если технология напитка не была нарушена, то в разумных пределах алкоголь не принесет сильного вреда здоровью. Однако если в напиток был добавлен метиловый спирт, то его распитие может привести к смерти.

«Даже небольшая доля метанола может привести к трагическим последствиям», — приводит слова Негребецкого Pravda.ru.

Симптомами отравления являются рвота, потеря сознания, проблемы с дыханием и зрением. При их возникновении необходимо вызвать скорую помощь, промыть желудок водой и выпить энтеросорбенты. Пациента следует уложить на бок, чтобы он не захлебнулся рвотными массами.

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