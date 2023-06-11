Назван ранний симптом катаракты, который проявляется ночью

С возрастом зрение часто ухудшается. И одним из заболеваний, которое возникает у человека при старении, является катаракта.

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Катаракта проявляется в виде мутных пятен, которые образуются на хрусталиках глаз. Из-за этого у человека зрение ухудшается. Если вовремя не лечить это, то можно утратить зрение. Поэтому так важно знать о первых признаках этой болезни.

Вик Шарма, специалист-офтальмолог и основатель Лондонского офтальмологического центра, отметил, что один из ранних симптомов катаракты - это ухудшение зрения в ночное время. Кроме того, недавнее исследование, проведённое по заказу Лондонского центра, показало, что только 33% людей знали об этом признаке катаракты.