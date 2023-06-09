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Врач назвала резкую потерю веса симптомом опасных болезней

Резкое похудение может быть симптомом рака, предупредила терапевт Елена Тихомирова. В беседе с «Известиями» она назвала неконтролируемую потерю веса предвестником и других опасных болезней.

Врач назвала резкую потерю веса симптомом опасных болезней
© Lenta.ru

По ее словам, внезапное похудение может сигнализировать о наличии рака, диабета, туберкулеза. Во время развития этих заболеваний в организме происходит активный метаболический процесс, и человек резко теряет вес.

«Резкое снижение массы тела может быть причиной онкологических заболеваний, туберкулеза, сахарного диабета первого типа, тиреотоксикоза и некоторых других», — объяснила Тихомирова.

Врач рекомендовала тем, кто находится в подобном состоянии, незамедлительно обращаться к врачу. Попытка самостоятельно разобраться в состоянии здоровья, по ее словам, может привести к плачевным последствиям.

Ранее онколог Максим Астраханцев назвал способ вовремя выявить агрессивные виды рака. Он посоветовал регулярно проходить диспансеризацию.

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