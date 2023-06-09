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Эндокринолог рассказала, какие сладости подойдут для больных сахарным диабетом

Не все сладкие продукты противопоказаны людям, которым диагностировали сахарный диабет, поэтому полностью отказываться от них необязательно. Об этом Pravda.Ru рассказала врач гинеколог-эндокринолог, профессор, доктор медицинских наук, врач высшей квалификационной категории Елена Андреева.

Эндокринолог рассказала, какие сладости подойдут для больных сахарным диабетом
© Газета.Ru

По ее словам, диабетикам стоит отдавать предпочтение продуктам, в которых вместо сахара содержится сахарозаменитель. При этом важно оценить уровень компенсации сахара у каждого пациента, чтобы подобрать к нему индивидуальный подход. Андреева также уточнила, что не все продукты, которые продают с маркировкой «для диабетиков», можно употреблять при сахарном диабете.

«На самом деле, должна быть хорошая консультация эндокринолога, который расскажет, какие из этих сладостей реально можно использовать», — сказала эксперт.

Накануне исследователи Университета Британской Колумбии (Канада) установили, что низкоуглеводная диета приводит к снижению уровня глюкозы после приема пищи на 74%, а также снижает вариабельность гликемии по сравнению со стандартным завтраком с низким содержанием жира.

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