Эндокринолог рассказала, какие сладости подойдут для больных сахарным диабетом

Не все сладкие продукты противопоказаны людям, которым диагностировали сахарный диабет, поэтому полностью отказываться от них необязательно. Об этом Pravda.Ru рассказала врач гинеколог-эндокринолог, профессор, доктор медицинских наук, врач высшей квалификационной категории Елена Андреева .

По ее словам, диабетикам стоит отдавать предпочтение продуктам, в которых вместо сахара содержится сахарозаменитель. При этом важно оценить уровень компенсации сахара у каждого пациента, чтобы подобрать к нему индивидуальный подход. Андреева также уточнила, что не все продукты, которые продают с маркировкой «для диабетиков», можно употреблять при сахарном диабете.