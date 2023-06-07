Врач объяснила связь между высоким уровнем холестерина и весом

Высокий уровень холестерина может быть у любого человека, а не только у полных людей, предупредила кардиолог, доктор медицинских наук Татьяна Бродовская. В беседе с «Лентой.ру» врач назвала неожиданные факты о связи холестерина и веса.

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Многие не знают, что холестерин — необходимое для организма вещество, говорит кардиолог. Он является строительным материалом для клеток, а также нужен для выработки половых гормонов и витамина D. Два типа липопротеинов переносят холестерин по всему телу: ЛПНП (липопротеины низкой плотности) и ЛПВП (липопротеины высокой плотности). Высокий уровень холестерина ЛПВП может снизить риск сердечных заболеваний и инсульта, пояснила Бродовская.

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Когда в организме слишком много холестерина ЛПНП, он может накапливаться на стенках кровеносных сосудов, и развивается атеросклероз, предупредила врач.

Таким образом, холестерин необходим организму, а болезни возникает при его излишке, обратила внимание Бродовская.

«Избыточный вес или ожирение увеличивают шансы иметь высокий уровень холестерина, но худоба не защищает от него, — заявила кардиолог. — Независимо от веса, диеты и уровня физической активности, следует регулярно проверять уровень холестерина».

Кардиолог обратила внимание, что не соответствует действительности и мнение о наличии высокого холестерина только у тех, кто есть жирную пищу.

Уровень «плохого» холестерина повышается также от употребления в пищу простых углеводов. Поэтому нужно избегать газировки, фруктовых пакетированных соков, выпечки, посоветовала кардиолог.

Даже при приеме лекарств от холестерина нужно правильно питаться и следить за образом жизни, настаивает Бродовская. Если лекарства прописали, их обязательно нужно принимать. Но лучшие способы снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта — придерживаться здоровой для сердца диеты и регулярно выполнять физические упражнения.

«Выделяйте не менее 150 минут в неделю на аэробные упражнения средней интенсивности или 75 минут — на интенсивные занятия», — подытожила кардиолог.