Гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко заявила, что в зависимости от типа воздействия яда на организм определяется и тактика оказания скорой помощи. Подробностями эксперт поделилась в беседе с Life.ru.

Так, по словам медика, до приезда скорой помощи необходимо провести процедуру промывания желудка. Рекомендуется это делать обильным приемом жидкости, а затем с механическим воздействием на корень языка с целью вызова рвоты.

Для промывания желудка стоит использовать воду комнатной температуры, также могут подойти солевой (две ложки поваренной соли на пять литров воды) или содовый раствор (одна столовая ложка соды на литр воды).

Кроме этого, эксперт предостерегла от использования марганцовки:

"Использовать калия перманганат (марганцовку) нежелательно, так как её нерастворённые кристаллы могут вызвать ожог слизистой".

После промывания желудка пациенту можно предложить активированный уголь из расчета одна таблетка на 10 килограммов массы тела в растолченном виде.

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