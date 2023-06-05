Иммунолог назвал метапневмовирус одним из ОРВИ

«В процентном отношении это не самый представленный вирус ОРВИ. Да, в этом сезоне было не так мало случаев заболевания метапневмовирусом. Но он далеко не лидер. Аденовирус или грипп опережают его по заболеваемости. Это сезонная инфекция», — сказал эксперт в беседе с Общественной службой новостей.