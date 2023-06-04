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Россиянам рассказали о последствиях игнорирования чистки зубов

Стоматолог-терапевт Алексей Сошников рассказал, что человек в любом возрасте нуждается в регулярной чистке зубов от налета. В интервью «Газете.Ru» врач перечислил опасные последствия игнорирования данной процедуры.

Россиянам рассказали о последствиях игнорирования чистки зубов
© Lenta.ru

По словам медика, именно налет является причиной основных проблем в полости рта: неприятного запаха и кариеса. Сошников подчеркнул, что на зубных отложениях скапливается около 90 процентов всей патогенной микрофлоры. И после удаления налета десны восстанавливаются, укрепляются и перестают кровоточить.

Стоматолог рассказал, что в полости рта постоянно происходят процессы минерализации. Если человек пропускает или недостаточно эффективно выполняет чистку зубов в домашних условиях, то мягкий налет минерализуется и становится плотным. Избавиться от него очень сложно.

«Частоту посещений стоматолога для чистки определяет врач-гигиенист. Он назначает прием по графику в зависимости от состояния зубов. Стандартно посещать стоматолога для удаления зубных отложений нужно один раз в 3-6 месяцев», — подчеркнул медик.

Ранее стоматолог Николай Ожерельев заявил, что неправильная чистка зубов может привести к болезням сердца. Он объяснил, что бактерии из десневых пародонтальных карманов попадают в кровоток и разносятся по организму. Вредные микроорганизмы из полости рта также могут вызывать осложнения при беременности.

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