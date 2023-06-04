$80.88-0.0987.10+0.52

Врач раскрыл предотвращающие облысение секреты мытья головы

Семейный врач Амир Хан раскрыл секреты мытья головы, которые помогут предотвратить облысение. Размышлениями на данную тему он поделился в эфире ток-шоу Lorraine британского телеканала ITV.

Врач раскрыл предотвращающие облысение секреты мытья головы
© Lenta.ru

Так, чтобы справиться с выпадением волос, эксперт призвал прибегать к данному процессу не чаще двух-трех раз в неделю. По его словам, многократное мытье головы лишает ее натуральных масел, которые, в свою очередь, защищают от повреждений и раздражений.

Кроме того, специалист обратил внимание на температуру воды.

«Нужно избегать очень горячей и очень холодной воды. Эти два температурных режима повреждают волосы, лишая их блеска», — объяснил медик и призвал отказаться от сушки прядей с помощью фена, укладки горячим утюжком и применения средств, в составе которых присутствуют химические компоненты.

В мае парикмахер и креативный директор салона красоты Neville Hair & Beauty в Лондоне Джек Меррик-Тирлуэй раскрыл главные причины облысения и способы его остановить. Так, специалист рассказал, что данная проблема может возникнуть из-за гормонального дисбаланса во время беременности или менопаузы. Помимо этого, он отметил, что облысению способствуют хронический стресс, прием некоторых лекарств и укладка в тугие конские хвосты.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий