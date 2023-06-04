Врач раскрыл предотвращающие облысение секреты мытья головы

Семейный врач Амир Хан раскрыл секреты мытья головы, которые помогут предотвратить облысение. Размышлениями на данную тему он поделился в эфире ток-шоу Lorraine британского телеканала ITV.

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Так, чтобы справиться с выпадением волос, эксперт призвал прибегать к данному процессу не чаще двух-трех раз в неделю. По его словам, многократное мытье головы лишает ее натуральных масел, которые, в свою очередь, защищают от повреждений и раздражений.

Кроме того, специалист обратил внимание на температуру воды.

«Нужно избегать очень горячей и очень холодной воды. Эти два температурных режима повреждают волосы, лишая их блеска», — объяснил медик и призвал отказаться от сушки прядей с помощью фена, укладки горячим утюжком и применения средств, в составе которых присутствуют химические компоненты.