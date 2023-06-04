Врач Голотвин: категорически запрещается пить в жаркую погоду алкоголь. И если на природе в жаркую погоду ещё может быть терпимо, то в городе такая температура ощущается как критическая: раскалённый асфальт, нагревшиеся на солнце дома, в целом не самый чистый воздух. От нагрянувшего лета многие спасаются кондиционерами, ледяными напитками и вентиляторами. Но иногда они приносят больше вреда, чем пользы.

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Чем опасна жара для человека

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Из-за жары человек начинает ощущать нехватку кислорода, потому что у него учащается дыхание и пульс. Жара наиболее опасна для «гипертоников» и «сердечников». Сильное потоотделение ещё «помогает» нам заработать нарушение водного и солевого баланса.

В жаркую погоду в мозг поступает меньше крови, из-за чего может произойти нарушение мозгового кровообращения. Помимо этого, жара может нам «гадить» и дома, например, привести к бессоннице и стрессу.

Чего нельзя делать при сильной жаре

Кардиолог высшей квалификационной категории, главный врач клиники в переулке Якорном «Центра Современной Кардиологии» Михаил Голотвин заявил в разговоре с Ura.ru, что точно нельзя в жаркую погоду пить алкоголь.

В жару лучше не увеличивать физическую нагрузку. Также очень вредно работать на солнцепёке. По словам специалиста, с 12:00 до 18:00 лучше укрываться в тени.

Кроме того, лучше не садится в жару за руль. Из-за жары снижается скорость реакции, что может привести к ДТП.

Пожилым людям лучше не пользоваться общественным транспортом, если в нем слишком душно. Кардиолог в целом посоветовал избегать резких перепадов температуры.

Что нужно делать во время жары

В МЧС России посоветовали перенести физические нагрузки на раннее утро или поздний вечер. Также в ведомстве порекомендовали ограничить пребывание на улице.

Специалисты ведомства отметили, что в жаркую погоду лучше надевать светлую и лёгкую одежду из натуральных тканей (хлопка, льна). При этом воротник одежды не должен быть тугим, чтобы было свободное дыхание. На улице также нужно носить головной убор от солнечного удара.

В МЧС посоветовали выпивать не менее 1,5 литра жидкости в сутки. И это не обязательно вода: чай, минеральную воду, морс, кисломолочные напитки с низким содержанием жира или витаминизированные напитки. При лучше избегать газированных напитков, жидкостей с обилием сахара, энергетиков и алкоголя.

К тому же нельзя долго хранить приготовленные блюда — в жару они могут испортиться. В целом лучше отдавать предпочтение лёгкой пище, например, овощам и фруктам.Да и наконец нужно не забывать про правила гигиены и тщательно мыть продукты и руки перед едой.

Что делать в жару садоводам и дачникам

Как правило, многие из садоводов — пожилые люди, которые имеют много противопоказаний. Кардиолог, академик РАН, завкафедрой госпитальной терапии Сеченовского университета Юрий Беленков объяснил, что дачникам в преклонном возрасте нужно проверять, взяли ли они на дачу все необходимые лекарства.

Специалист посоветовал при головокружении сразу же померить давление. Если оно пониженное, нужно срочно уйти в тень, присесть или прилечь, а не продолжать копать огород и ковыряться в грядках вниз головой. В теньке нужно лечь и приподнять ноги, чтобы кровь притекла к голове. При повышенном давлении нужно принять таблетки.