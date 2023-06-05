Гастроэнтеролог назвал симптом, предупреждающий о возможном раке

Гастроэнтеролог предупредил, что дискомфорт в животе может указывать на будущий рак
Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов назвал симптом, который не стоит игнорировать, потому что он может предупреждать о серьезной болезни, способной вызывать рак.
Сергей Вялов отмечает, что такие симптомы, как тяжесть, урчание и покалывание, могут говорить о том, что у человека развивается колит.
«Колит – это воспаление кишечника, при котором его клетки постоянно погибают. На их месте образуются новые, но процесс обновления идет слишком долго, он дает сбой», – сообщил медик.
Врач указал на то, что из-за таких сбоев формируются полипы, аденомы и дисплазия, а затем могут образовываться злокачественные опухоли.
По словам врача, игнорирование подобных симптомов может быть опасно для жизни. Поэтому следует вовремя обращаться к специалистам, выявлять причину и лечить ее, пока ситуация не усугубилась, передает «МедикФорум».