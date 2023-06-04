Врач назвал распространенную болезнь, которой можно заразиться в водоеме

Во время купания в загрязненных водоемах можно заразиться церкариозом, или так называемым «зудом купальщика», об этом «Газете.ру» рассказал, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.