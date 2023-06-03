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Угрожает ли миру новая пандемия из-за вируса hMPV

Вирусолог, ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Александр Чепурнов прокомментировал слухи о том, что в России сейчас распространяется «вирус-убийца» hMPV. Речь идёт о метапневмовирусе, который проявляется как ОРВИ.

Угрожает ли миру новая пандемия из-за вируса hMPV
© Ferra.ru

По словам эксперта, на самом деле метапневмовирус не летален так, каким был коронавирус. Он отметил, что после пережитой пандемии любой вирус может вызвать панику, но «вирусом-убийцей» hMPV не является.

Чепурнов подчеркнул, что эта болезнь передаётся воздушно-капельным путём или через рукопожатие, но не летальна. Не провоцирует серьёзных последствий, но тяжелее заболевание переносят младенцы и пожилые люди.

К тому же для медицины метапневмовирус не является чем-то неизвестным. Эта нозологическая форма изучается с 2000-х годов.

Сам по себе метапневмовирус ничего особого не представляет. Да, новая нозологическая форма, известная вот уже какое-то количество лет. Александр Чепурнов Вирусолог, ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины

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