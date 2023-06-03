Флеболог напомнил о разрушительных последствиях алкоголя

Флеболог Шипилов напомнил о разрушительных последствиях употребления алкоголя
Спиртные напитки могут привести к ужасающим последствиям для сердечно-сосудистой системы. Об этом рассказал флеболог Андрей Шипилов в интервью порталу e1.ru.
Специалист отметил, что алкоголь изнутри разрушает внутреннюю оболочку сосудов, что ведет к появлению облитерирующего тромбангиита. Это заболевание характеризуется воспалением артерий и вен на ногах и образованием тромбов.
«При отсутствии специального лечения это может стать причиной потери конечности», — заявил врач.
В зоне риска в первую очередь находятся пациенты, страдающие от варикоза. Под удар также могут попасть люди с повышенным риском тромбообразования.