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Флеболог Шипилов напомнил о разрушительных последствиях употребления алкоголя

Спиртные напитки могут привести к ужасающим последствиям для сердечно-сосудистой системы. Об этом рассказал флеболог Андрей Шипилов в интервью порталу e1.ru.

Флеболог напомнил о разрушительных последствиях алкоголя
© Слово и Дело

Специалист отметил, что алкоголь изнутри разрушает внутреннюю оболочку сосудов, что ведет к появлению облитерирующего тромбангиита. Это заболевание характеризуется воспалением артерий и вен на ногах и образованием тромбов.

«При отсутствии специального лечения это может стать причиной потери конечности», — заявил врач.

В зоне риска в первую очередь находятся пациенты, страдающие от варикоза. Под удар также могут попасть люди с повышенным риском тромбообразования.

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