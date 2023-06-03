Флеболог напомнил о разрушительных последствиях алкоголя

Спиртные напитки могут привести к ужасающим последствиям для сердечно-сосудистой системы. Об этом рассказал флеболог Андрей Шипилов в интервью порталу e1.ru.

© Слово и Дело

Специалист отметил, что алкоголь изнутри разрушает внутреннюю оболочку сосудов, что ведет к появлению облитерирующего тромбангиита. Это заболевание характеризуется воспалением артерий и вен на ногах и образованием тромбов.

«При отсутствии специального лечения это может стать причиной потери конечности», — заявил врач.