Врач назвал возможные причины частых падений Джо Байдена

Падение президента США Джо Байдена могли спровоцировать ухудшение зрения, проблемы с суставами или неврологические заболевания, такие как болезнь Паркинсона или синдром Альцгеймера, считает глава правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев. Его мнение приводит деловая газета «Взгляд».

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Воробьев подчеркнул, что с возрастом люди чаще теряют равновесие. Возможной причиной падения могут стать ступеньки, порожки в дверных проходах или другие небольшие препятствия. Терапевт объяснил, что это происходит из-за шаркающей походки и невнимательности. Кроме того, у пожилых людей часто ухудшается зрение, и они не замечают предметы под ногами.

Воробьев уточнил, что перечисленные причины падений не являются сигналами серьезных заболеваний. Однако если пожилой человек упал без видимой причины, то это может быть признаком инсульта, ишемической атаки или неврологического заболевания, предупредил врач. Случаи падений президента США Воробьев назвал симптомами болезни Паркинсона. «У него все признаки паркинсонизма налицо», — заключил терапевт.