$80.88-0.0987.10+0.52

Врач назвал возможные причины частых падений Джо Байдена

Падение президента США Джо Байдена могли спровоцировать ухудшение зрения, проблемы с суставами или неврологические заболевания, такие как болезнь Паркинсона или синдром Альцгеймера, считает глава правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев. Его мнение приводит деловая газета «Взгляд».

Врач назвал возможные причины частых падений Джо Байдена
© Lenta.ru

Воробьев подчеркнул, что с возрастом люди чаще теряют равновесие. Возможной причиной падения могут стать ступеньки, порожки в дверных проходах или другие небольшие препятствия. Терапевт объяснил, что это происходит из-за шаркающей походки и невнимательности. Кроме того, у пожилых людей часто ухудшается зрение, и они не замечают предметы под ногами.

Воробьев уточнил, что перечисленные причины падений не являются сигналами серьезных заболеваний. Однако если пожилой человек упал без видимой причины, то это может быть признаком инсульта, ишемической атаки или неврологического заболевания, предупредил врач. Случаи падений президента США Воробьев назвал симптомами болезни Паркинсона. «У него все признаки паркинсонизма налицо», — заключил терапевт.

Ранее сообщалось, что 80-летний Джо Байден упал во время церемонии вручения дипломов в Академии ВВС в штате Колорадо. 6 марта он также споткнулся при посадке в самолет в Алабаме.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий