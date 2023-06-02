Чем для человека опасна экстремальная жара

В Тюменской области из-за жары объявлено штормовое предупреждение. Экстремально высокие температуры до +36 °C продержатся до 5 июня включительно. «ФедералПресс» спросил у доктора, какими проблемами со здоровьем может быть чревата жара.

«Одна из самых распространенных проблем – тепловой удар. Это потенциально опасное состояние, которое может возникнуть, когда температура тела поднимается выше 40 °C. Тепловой удар требует немедленной медицинской помощи и может вызвать потерю сознания, органические повреждения и даже смерть», – рассказал врач-терапевт приемного отделения ОКБ № 2 Андрей Арефьев.

Приведем наиболее распространенные проблемы со здоровьем, вызванные жарой.

Обезвоживание. Жаркая погода увеличивает потерю воды из организма через пот, что приводит к обезвоживанию. Это чревато головной болью, усталостью, сухостью во рту, ускоренным сердцебиением и другими симптомами.

Тепловое истощение. Это более легкая форма теплового удара, которая проявляется в виде усталости, головной боли, тошноты, головокружения и избыточного потоотделения.

Солнечный ожог. Длительное пребывание на солнце без защиты приводит к солнечным ожогам, которые бывают болезненными и увеличивают риск развития рака кожи.

Удары и приступы. В редких случаях, особенно у людей с предрасположенностью, жаркая погода может вызвать приступы или удары.

Проблемы со зрением. Длительное пребывание под прямыми солнечными лучами опасно временным снижением зрения или «снеговой слепотой».

Проблемы с сердцем. Жара создает дополнительную нагрузку на сердце, особенно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.