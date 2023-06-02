Вирусолог оценил вероятность новой пандемии из-за метапневмовируса

Вирусолог Чепурнов оценил вероятность новой пандемии из-за метапневмовируса
Эксперты отмечают рост заболеваемости метапневмовирусом (HMPV) человека в России. Вирусолог, ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Александр Чепурнов рассказал, стоит ли опасаться появления новой пандемии.
Эксперт пояснил, что сам по себе метапневмовирус человека ничего особенного не представляет, он давно известен ученым. Вирус проявляется как привычные всем ОРВИ. При этом в группу риска попадают пожилые люди и младенцы с ослабленным здоровьем. У взрослых клинически здоровых людей заболевание протекает легко.
Для защиты от вируса необходимо следить за гигиеной, мыть руки с мылом, избегать мест с большим скоплением людей. Чепурнов посоветовал при появлении первых симптомов заболевания обращаться к медикам и не заниматься самолечением, передает Nation news.
В свою очередь терапевт Ирина Андреева уточнила, что симптомы HMPV могут включать кашель, лихорадку, заложенность носа и одышку. Клинические симптомы инфекции HMPV могут прогрессировать до бронхита или пневмонии, передает «Царьград».
В комментарии «ВМ» врач-инфекционист Елена Мескина оценила опасность вируса HMPV.