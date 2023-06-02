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Вирусолог Чепурнов оценил вероятность новой пандемии из-за метапневмовируса

Эксперты отмечают рост заболеваемости метапневмовирусом (HMPV) человека в России. Вирусолог, ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Александр Чепурнов рассказал, стоит ли опасаться появления новой пандемии.

Вирусолог оценил вероятность новой пандемии из-за метапневмовируса
© Вечерняя Москва

Эксперт пояснил, что сам по себе метапневмовирус человека ничего особенного не представляет, он давно известен ученым. Вирус проявляется как привычные всем ОРВИ. При этом в группу риска попадают пожилые люди и младенцы с ослабленным здоровьем. У взрослых клинически здоровых людей заболевание протекает легко.

Для защиты от вируса необходимо следить за гигиеной, мыть руки с мылом, избегать мест с большим скоплением людей. Чепурнов посоветовал при появлении первых симптомов заболевания обращаться к медикам и не заниматься самолечением, передает Nation news.

В свою очередь терапевт Ирина Андреева уточнила, что симптомы HMPV могут включать кашель, лихорадку, заложенность носа и одышку. Клинические симптомы инфекции HMPV могут прогрессировать до бронхита или пневмонии, передает «Царьград».

В комментарии «ВМ» врач-инфекционист Елена Мескина оценила опасность вируса HMPV.

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