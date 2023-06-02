Невролог объяснила, как правильно поднимать тяжести

Невролог Елена Мирошник пояснила, как нужно поднимать тяжести, чтобы не заработать грыжу.

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По словам эксперта, категорически нельзя поднимать тяжести с прямой или изогнутой спиной, поскольку такие нагрузки травмируют межпозвоночные диски, что впоследствии ведет к протрузии и грыже.

Если человек поднимает тяжести с пола, он должен делать это в полуприседе, таким образом упор будет на ноги. Стопы при этом должны стоять стабильно на полу, а спина и поясничный отдел не должны быть выгнутыми.

Врач добавила, что при подъеме тяжестей также можно травмировать связки, передает Life.ru.

В свою очередь врач-хирург Нина Зубова добавила, грыжи могут появиться абсолютно у любого человека: у ребенка, у таскающего тяжести человека или даже у беременной девушки, передает ФАН.