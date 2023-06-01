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Инфекционист Мескина рассказала, кто рискует заболеть вирусом НMPV

Сегодня в мире растет число заболевших смертельным вирусом НMPV, называемый также метапневмовирусом человека. «Вечерняя Москва» поинтересовалась у врача-инфекциониста Елены Мескиной, кто находится в группе риска.

Инфекционист Мескина рассказала, кто рискует заболеть вирусом НMPV
© Вечерняя Москва

По словам эксперта, вирус представляет особую опасность для детей в первые месяцы их жизни и людей старше 60 лет. Мескина пояснила, что у этих групп заболевание может вызвать затрудненное дыхание, одышку, а также дыхательную недостаточность и даже пневмонию.

У остальных групп граждан, как правило, метапневмовирус протекает достаточно легко, а порой и вовсе бессимптомно, добавила специалист.

Также Мескина рассказала о симптомах данного заболевания и о способах его передачи.

Завкафедрой вирусологии РМАНПО Министерства здравоохранения РФ, доктор медицинских наук Елена Малинникова в свою очередь объяснила, как профилактировать угрозу, исходящую от метапневмовируса.

Всемирная организация здравоохранения определила список приоритетных заболеваний, которые могут привести к новой смертельной пандемии.

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