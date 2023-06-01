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Диетолог Брыкин рассказал о последствиях бесконтрольного приема витаминов

Спортивный диетолог и нутрициолог лаборатории "Гемотест" Антон Брыкин рассказал, как безопасно поддерживать здоровье витаминами и не переборщить. Подробностями эксперт поделился в беседе с RT.

Врач рассказал о последствиях бесконтрольного приема витаминов
© Unsplash.com

По словам специалиста, недостаток витаминов может привести к ухудшению самочувствия, хронической усталости, а также к снижению иммунитета. Однако проблема заключается в том, что нутрициологи, эндокринологи и другие эксперты, которые пишут о необходимости приема различных добавок, мало говорят о перенасыщении организма тем или иным витамином.

Как правильно принимать витамины: мнение эксперта

Брыкин заявил, что при таком состоянии, как гипервитаминоз, концентрация витаминов достигает токсичного уровня, мешая нормальной работе органов. К этому также может привести не только бесконтрольный прием добавок, но и их сочетание с некоторыми лекарствами.

"Опаснее всего избыток жирорастворимых витаминов: A, D, E и K. Они откладываются в жировой ткани и печени, и их передозировка может привести к неприятным и даже жизнеугрожающим последствиям", – заявил эксперт.

Так, гипервитаминоз способен вызывать множество симптомов: от аллергических реакций и диспепсических расстройств до развития мочекаменной болезни, сердечно-сосудистых патологий, повышения риска онкологических заболеваний.

Ранее эндокринолог объяснила, почему витамина D от солнца мало.

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