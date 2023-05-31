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Врачи предупредили об активации нового смертельного вируса: как защититься

Количество случаев заражения метапневмовирусом растет. Эта инфекция может вызывать тяжелую болезнь и даже смерть. Врач-терапевт Ирина Андреева рассказала об опасности вируса и о том, как от него защититься.

Врачи предупредили об активации нового смертельного вируса
© РИА "ФедералПресс"

«Симптомы HMPV могут включать кашель, лихорадку, заложенность носа и одышку. Клинические симптомы инфекции HMPV могут прогрессировать до бронхита или пневмонии», – передает «МедикФорум» слова врача.

По словам Ирины Андреевой, наиболее подвержены этой инфекции пожилые люди, более того, для них она может быть смертельной.

Специфическая противовирусная терапия для метапневмовируса не разработана, также не существует вакцины для предотвращения заболевания.

Врач отмечает, что передается эта болезнь воздушно-капельным путем, кроме того, заразиться человек может и при рукопожатии, если после этого поднесет руки к глазам, носу или рту.

Чтобы избежать заболевания, врач советует чаще мыть руки, не трогать лицо на улице грязными руками, не контактировать с больными. А если человек болен сам, то ему следует прикрывать рот и нос во время чихания и носить маску, чтобы не распространять вирус.

Ранее «Народные новости» писали о том, что Всемирная организация здравоохранения начала готовиться к новой масштабной пандемии.

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