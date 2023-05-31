Обнаружены новые биомаркеры развивающегося диабета второго типа

Международная команда ученых, в том числе из Центра исследований диабета (CRCHUM) Имперского колледжа Лондона, обнаружила новые биомаркеры развивающегося диабета второго типа. Выводы исследования описаны в статье, опубликованной в авторитетном научном журнале Nature Communications.

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В рамках проекта European RHAPSODY (оценка риска и прогрессирования диабета) авторы проанализировали образцы крови трех тысяч пациентов с диабетом.

Всего удалось выявить около 20 связанных с прогрессированием заболевания молекул, которые принадлежали к разным классам: три метаболита, девять липидов и 11 белков. Наиболее перспективным из 1300 протестированных белков оказался протеин под названием NogoR.

Чтобы подтвердить полученные результаты, исследователи проверили влияние повышения уровня NogoR в крови на метаболизм генетически модифицированных мышей. Они вводили подопытным животным в рацион питания большое количество жиров и сахаров, что повысило их толерантность к глюкозе. Затем мышам ухудшили их восприимчивость к инсулину, что нарушило их способность регулировать уровень сахара в крови. Ингибирование белка, разрушающего клетки поджелудочной железы, позволит замедлить развитие диабета.