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«Не нужно отказываться от десертов»: врач развеяла главный миф о диабете

Страдающие от диабета люди вовсе не должны полностью отказываться от своих любимых десертов. Необходимо просто правильно перестроить свой рацион, объяснила врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

«Не нужно отказываться от десертов»: врач развеяла главный миф о диабете
© Вечерняя Москва

— Не нужно совсем отказываться от любимых десертов, но важно ограничить их употребление, как и сахара в целом. Вместо блюд, содержащих быстрые углеводы, врачи рекомендуют употреблять продукты, в которых углеводы расщепляются медленно, — рассказала она.

По словам Кашух, в число таких продуктов входят цельнозерновые макароны и бурый рис. Самое главное при диабете — не жестко ограничивать себя, а верно строить рацион и наблюдать за уровнем сахара в крови, передает «Доктор Питер».

Стремление похудеть к лету зачастую оборачивается нежелательными последствиями для здоровья. Люди сильно ограничивают себя в питании, что приводит к проблемам. О том, возможно ли похудеть к лету безопасно и каких правил для этого надо придерживаться, «Вечерней Москве» рассказала нутрициолог, терапевт Надежда Чернышова.

Эндокринолог Антонина Гуреева ранее назвала три плохие пищевые привычки, которые могут привести к диабету второго типа.

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