«Не нужно отказываться от десертов»: врач развеяла главный миф о диабете

Страдающие от диабета люди вовсе не должны полностью отказываться от своих любимых десертов. Необходимо просто правильно перестроить свой рацион, объяснила врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

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— Не нужно совсем отказываться от любимых десертов, но важно ограничить их употребление, как и сахара в целом. Вместо блюд, содержащих быстрые углеводы, врачи рекомендуют употреблять продукты, в которых углеводы расщепляются медленно, — рассказала она.

По словам Кашух, в число таких продуктов входят цельнозерновые макароны и бурый рис. Самое главное при диабете — не жестко ограничивать себя, а верно строить рацион и наблюдать за уровнем сахара в крови, передает «Доктор Питер».

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