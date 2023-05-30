Врачи связывают рост числа случаев рассеянного склероза в РФ с ковидом

Кандидат медицинских наук, нейрофизиолог Ваган Саркисян в беседе с «Ридусом» объяснил, почему россияне стали чаще болеть рассеянным склерозом. Ранее министр здравоохранения РФ сообщил, что за два года в стране выросло количество случаев данного заболевания на 18% и составило 6,8 тыс. По мнению собеседника агентства, это связано с пандемией коронавируса.