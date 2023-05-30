$80.69+0.6386.51+0.61

Нейрофизиолог Саркисян связал с ковидом рост числа случаев рассеянного склероза в РФ

Кандидат медицинских наук, нейрофизиолог Ваган Саркисян в беседе с «Ридусом» объяснил, почему россияне стали чаще болеть рассеянным склерозом. Ранее министр здравоохранения РФ сообщил, что за два года в стране выросло количество случаев данного заболевания на 18% и составило 6,8 тыс. По мнению собеседника агентства, это связано с пандемией коронавируса.

Врачи связывают рост числа случаев рассеянного склероза в РФ с ковидом
© Газета.Ru

«Ковидный след продолжается. Есть данные, что COVID влияет на нервную систему — происходит повреждение нервных клеток, нервных тканей, что впоследствии может приводить к демиелинизации волокон и к симптомам рассеянного склероза. Нейроинфекции служат триггером для возникновения этого заболевания», — объяснил врач.

Он добавил, что COVID-19 имеет отложенный эффект, поэтому рассеянный склероз может появиться спустя долгое время после выздоровления.

Рассеянный склероз — это опасное аутоиммунное заболевание нервной ткани, которое затрудняет движение конечностей и в конечном итоге может привести к инвалидности.

Ранее сообщалось, что в Москве начали диагностировать рассеянный склероз по МРТ-снимкам с помощью нейросетей.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий