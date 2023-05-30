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В Уфе выявили первый случай опасной тропической лихорадки

Уфимец подхватил вирусное заболевание в отпуске. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

В Уфе выявили первый случай опасной тропической лихорадки
© ГОРОБЗОР

Вернувшись домой после отдыха в ОАЭ, мужчина почувствовал недомогание – у него была высокая температура и болела голова. В медорганизации установили диагноз – лихорадка Денге.

«Это первый случай в республике в 2023 году. Заражение вирусом происходит при укусе комарами, которые обитают преимущественно в тропических странах», - уточнили в ведомстве. От человека к человеку этот вирус не передается.

Добавим, что для того, чтобы не заразиться лихорадкой Денге, в отпуске следует пользоваться средствами, которые отпугивают насекомых. Также следует носить закрытую одежду и обувь. Перед сном следует осматривать спальни и другие комнаты на наличие комаров.

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